День работников следственных органов МВД России отмечают 6 апреля

08:56, 06 апреля 2018, ПАИ

Ежегодно 6 апреля в стране отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации. Об этом пишет портал calend.ru.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. Комплектование следственного аппарата в МВД шло на базе дознания, а затем — органов прокуратуры.

Учреждение следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации было обусловлено практическими потребностями борьбы с преступностью.

История становления органов предварительного следствия началась гораздо раньше: согласно Уставу уголовного судопроизводства, принятому в 1864 году, была заложена идея процессуальной самостоятельности следователя, которая нашла отражение во всех последующих уголовно-процессуальных законах Российского государства.

В своем развитии органы предварительного расследования претерпели ряд серьезных преобразований. Первая реформа состоялась уже в 1922 году, когда в соответствии с принятым Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР весь следственный аппарат был сосредоточен в системе органов юстиции, а в уголовном розыске упразднялся. Одновременно расширялась компетенция органов дознания. Если на следователей возлагалось производство предварительного расследования по 60 составам, то на органы дознания - по 89.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 года следственный аппарат был переподчинён и перешёл в ведение прокуратуры. А уже 20 октября 1929 года было принято решение, предоставляющее прокурорам право поручать милиции расследование любого преступления.

На практике это привело к тому, что в течение последующих 30 лет милиция, не являясь по закону органом предварительного следствия, тем не менее, расследовала в полном объеме уголовные дела всех категорий. Для обеспечения этой деятельности в 1940-е годы в органах внутренних дел на основании ведомственного приказа были созданы свои следственные подразделения во главе со следственным отделом Главного управления милиции МВД СССР. Принятые в 1958 году Основы уголовного судопроизводства наделили правом производства предварительного следствия только следователей прокуратуры и госбезопасности. В связи с этим следственный аппарат милиции был вновь ликвидирован.

Органы дознания по существу продолжали выполнять функции предварительного следствия и передавали возбужденные дела для окончания расследования в прокуратуру лишь тогда, когда значительный объем работы по ним был выполнен.

В своей уже официальной биографии следственный аппарат МВД также имеет несколько этапов развития. 1963—1965 годы — период не только становления органов предварительного следствия, но и отнесения его к подследственности наиболее сложных и трудоемких дел о хозяйственных преступлениях, в том числе о хищениях в особо крупных размерах. Начав с 2%, в дальнейшем следователи МВД стали расследовать более 90% дел этой категории.

1965—1978 годы произошло расширение учебной базы по подготовке следователей, предоставление начальникам следственных отделов процессуальных полномочий по контролю за расследованием преступлений, создание тройной системы контроля за действиями и решениями следователя (ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль). 1978—1986 годы — дальнейшее расширение подследственности следователей МВД, отнесение к их компетенции уголовных дел о преступлениях. 1987—1988 годы — проведение эксперимента по выделению следствия в самостоятельную структуру, прекращенного из-за ухудшения взаимодействия служб по раскрытию преступлений. Сегодня следственный аппарат МВД — крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений.

Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в сфере расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел РФ, а также исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве. Следственный департамент МВД России возглавляет органы предварительного следствия в системе Министерства и выполняет функции головного подразделения по организации в системе Министерства расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

Добавим, что начиная с 2014 года, в России отмечается ещё и День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Дата его празднования установлена на 25 июля.