0
10:28
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
10:12
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
09:34
Страстная пятница наступила у православных христиан
09:14
Александр Скачков: Расследование преступлений – это искусство
22:10
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
21:06
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
18:01
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
Еще новости
Общество

Директор дновской управляющей компании оштрафован за нарушение лицензионных требований

Директора управляющей компании, работающей на территории Дновского района, оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что управляющая организация не исполнила обязанность по обеспечению свободного доступа к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, стоимости, ценах (тарифах) на ресурсы. Данные сведения нужно было опубликовать в интернете на портале «Реформа ЖКХ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
Страстная пятница наступила у православных христиан
06 апреля 2018
Страстная пятница наступила у православных христиан
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
05 апреля 2018
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
05 апреля 2018
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
05 апреля 2018
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО 5
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
05 апреля 2018
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018»
05 апреля 2018
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018» 10

Идет загрузка...