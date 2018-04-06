Директор дновской управляющей компании оштрафован за нарушение лицензионных требований
Директора управляющей компании, работающей на территории Дновского района, оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В судебном заседании установлено, что управляющая организация не исполнила обязанность по обеспечению свободного доступа к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, стоимости, ценах (тарифах) на ресурсы. Данные сведения нужно было опубликовать в интернете на портале «Реформа ЖКХ».