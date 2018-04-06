Директор дновской управляющей компании оштрафован за нарушение лицензионных требований

09:05, 06 апреля 2018, ПАИ

Директора управляющей компании, работающей на территории Дновского района, оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что управляющая организация не исполнила обязанность по обеспечению свободного доступа к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, стоимости, ценах (тарифах) на ресурсы. Данные сведения нужно было опубликовать в интернете на портале «Реформа ЖКХ».