0
10:28
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
10:12
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
09:34
Страстная пятница наступила у православных христиан
09:14
Александр Скачков: Расследование преступлений – это искусство
22:10
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
21:06
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
18:01
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
Еще новости
Общество

Приём граждан в Дно проведёт заместитель прокурора области

26 апреля заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Дновского района Ольге Будариной с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Дновского района по адресу: город Дно, улица Красная, дом 2а с 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
Страстная пятница наступила у православных христиан
06 апреля 2018
Страстная пятница наступила у православных христиан
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
05 апреля 2018
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
05 апреля 2018
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
05 апреля 2018
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО 5
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
05 апреля 2018
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018»
05 апреля 2018
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018» 10

Идет загрузка...