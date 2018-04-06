Приём граждан в Дно проведёт заместитель прокурора области

10:31, 06 апреля 2018, ПАИ

26 апреля заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с Сергеем Левшаковым накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Дновского района Ольге Будариной с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Дновского района по адресу: город Дно, улица Красная, дом 2а с 17:00.