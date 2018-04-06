Итоги XX городской краеведческой олимпиады для школьников подведут сегодня в Пскове

09:54, 06 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 6 апреля, в 14:00 в Псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится праздник, завершающий XX городскую историко-краеведческую олимпиаду школьников, посвящённую 245-летию образования Псковской губернии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках мероприятия состоится подведение итогов 2-го и 3-го этапов олимпиады, аналитика работ и оглашение результатов, награждение победителей. Кроме того, гости смогут познакомится с книжно-иллюстрированной выставкой книг из фондов библиотеки: «К истории образования Псковской губернии», копиями документов из Государственного архива Псковской области.

Также в рамках праздника учащихся Музыкальной школы №2 им. М.П. Мусоргского выступят с концертом. Мероприятие пройдет по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 19-а, телефон 66-43-24 (читальный зал).