0
10:28
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
10:12
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
09:34
Страстная пятница наступила у православных христиан
09:14
Александр Скачков: Расследование преступлений – это искусство
22:10
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
21:06
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
18:01
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
Еще новости
Общество

Итоги XX городской краеведческой олимпиады для школьников подведут сегодня в Пскове

Сегодня, 6 апреля, в 14:00 в Псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится праздник, завершающий XX городскую историко-краеведческую олимпиаду школьников, посвящённую 245-летию образования Псковской губернии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках мероприятия состоится подведение итогов 2-го и 3-го этапов олимпиады, аналитика работ и оглашение результатов, награждение победителей. Кроме того, гости смогут познакомится с книжно-иллюстрированной выставкой книг из фондов библиотеки: «К истории образования Псковской губернии», копиями документов из Государственного архива Псковской области.

Также в рамках праздника учащихся Музыкальной школы №2 им. М.П. Мусоргского выступят с концертом. Мероприятие пройдет по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 19-а, телефон 66-43-24 (читальный зал).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
Страстная пятница наступила у православных христиан
06 апреля 2018
Страстная пятница наступила у православных христиан
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
05 апреля 2018
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
05 апреля 2018
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
05 апреля 2018
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО 5
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
05 апреля 2018
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018»
05 апреля 2018
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018» 10

Идет загрузка...