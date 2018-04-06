Организации обяжут ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию
Росстандарт обяжет руководителей организаций в РФ ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию. Как сообщает газета «Известия», соответствующий ГОСТ вступит в силу с 1 мая.
Национальный стандарт «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений» предписывает собственникам раз в полгода проводить проверку противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода.
Отказ от проведения испытаний причислят к нарушению правил противопожарной безопасности по КоАП, которое карается штрафом до 200 тысяч рублей для юридических лиц. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до 1 млн рублей. Также законом предусмотрено административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.