На 21% вырос российский пищевой экспорт

13:26, 06 апреля 2018, ПАИ

Экспорт продуктов питания и сельхозсырья подскочил в прошлом году на 21,1% — до 20,7 млрд долларов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза. Треть экспорта составили зерно и продукция мукомольно-крупяной промышленности.

Основными покупателями российских продтоваров в 2017 году оказались Египет, Турция, Китай, Южная Корея. На их долю пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров, то есть 15,9 млрд долларов.

Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе вывоз российских товаров может увеличиться в 1,5 раза — до 30 млрд долларов. Примерно такой объем продукции сейчас экспортирует Канада.