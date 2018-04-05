Помещения пилорамы в Пскове загорелись из-за короткого замыкания

09:27, 06 апреля 2018, ПАИ

5 апреля в 21:35 в Пскове на территории пилорамы по улице Леона Поземского в производственном помещении огонь повредил кровлю и стены, сгорело бытовое помещение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание в бытовом помещении.

В 4:03 в Гдовском районе в деревне Надозерье сгорел двухэтажный дачный дом. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Спасены три жилых дома и автомобиль.