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Происшествия

Островский мопедист попал в больницу после столкновения с Renault

5 апреля в 18:50 в Острове в районе дома № 66 по улице Большой Пионерской Renault Logan при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду Orion 125. В результате столкновения 41-летний мопедист доставлен в островскую больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 3:30 на 485 км трассы М-9 в Новосокольническом районе Isuzu на высокой скорости врезался в бордюрное ограждение, после чего перевернулся на проезжей части. 22-летний водитель и 21-летняя пассажирка госпитализированы.

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