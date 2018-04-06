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Общество

Минфин РФ одобрил идею обязательного страхования пассажиров такси

Минфин РФ поддержал идею введения обязательного страхования пассажиров такси. Об этом сообщает ТАСС соссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать», - заявил он.

Законопроект предлагает закрепить требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Напомним, что такси — единственный вид транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.  

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