Страстная пятница наступила у православных христиан

09:34, 06 апреля 2018, ПАИ

6 апреля православные христиане встречают Страстную или Великую пятницу в преддверии Пасхи. Этот день в православии считается днем великой скорби и посвящен страданиям Иисуса Христа. Согласно библии, в этот день Христос был распят на кресте. Богослужение в храмах проводится вечером в Великий (Чистый) Четверг. На поклонение верующих выносится плащаница, на которой изображено снятое с креста тело Иисуса Христа.

Сегодня православные стараются избегать домашней работы и соблюдают строжайший пост. Согласно опросам, россияне считают Пасху одним из самых важных праздников, уступая первенство лишь Дню Победы и Новому году.