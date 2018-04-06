О вреде наркотиков рассказали полицейские и общественники учащимся Пскова

10:05, 06 апреля 2018, ПАИ

В Пскове учащиеся и студенты вместе с полицейскими и общественниками приняли участие в молодежной конференции под девизом «У тебя есть право быть здоровым!».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, мероприятие состоялось в Псковском медицинском колледже. Участниками его стали двести учащихся и студентов учреждений профессионального образования Пскова, а также добровольцы областной школы волонтеров здорового образа жизни.

На конференции обсуждался широкий круг вопросов, касающихся формирования личной ответственности гражданина за свое здоровье и поведение. Об одной из важных составляющих пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде – профилактике употребления психоактивных веществ – рассказали старший оперуполномоченный УКОН УМВД подполковник полиции Алексей Назаров, волонтеры Богдан Бабко и Анастасия Мирошникова.

Речь шла, в частности, об основных проблемах наркомании в России, о наркоситуации, складывающейся в нашем регионе. Напомнили собравшимся и об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков

В конференции принял участие член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков. А завершилось общение выступлением агитбригады Псковского агротехнического колледжа.

Отметим, что одним из инициаторов проведения этой конференции стало Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.