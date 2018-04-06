На 8-й сессии гордумы не будут рассматривать вопрос о назначении Алексея Захарова заместителем главы администрации Пскова

10:02, 06 апреля 2018, ПАИ

На 8-й сессии Псковской городской Думы не будут рассматривать вопрос о назначении начальника Управления городского хозяйства Алексея Захарова заместителем главы администрации Пскова. Как сообщил Псковскому агентству информации глава Пскова Иван Цецерский, письмо с просьбой снять с повестки дня данный вопрос в гордуму направил глава администрации города Александр Братчиков.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в отношении и. о. заместителя главы Пскова, начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), стало известно Псковскому агентству информации.

Отметим, что в повестке дня 8-й сессии Псковской городской Думы, назначенной на 6 апреля, значился вопрос «О согласовании возможности заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации города Пскова Захаровым Алексеем Геннадьевичем».