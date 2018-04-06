Два перфоратора, болгарку и удлинитель украл мужчина в Великих Луках

10:08, 06 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В строящийся дом в проезде Полевом проник неизвестный и украл два перфоратора, две болгарки и удлинитель, которые принадлежали 35-летнему мужчине. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого, которым оказался 27-летний безработный великолучанин. Возбуждено уголовное дело.