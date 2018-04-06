До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы

10:12, 06 апреля 2018, ПАИ

7 апреля в Псковской области ожидается прохладный день, будет дуть холодный северо-западный ветер, зато Пасха и первый день Пасхальной седмицы будут очень тёплыми: до +18 градусов, сообщила Псковскому агентству информации начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Затем температуры опять понизятся, ветер перейдёт к северному, затем он будет восточным, юго-восточным. «Мы ожидаем повышения температур после 11 апреля до +12...+15 градусов. Вообще первые две декады апреля пройдут под знаком положительных температур. Будет дуть ветер восточных направлений: от северо-восточного до юго-восточного. Это не тот ветер, что приносит нам тепло, но это устойчивый антицкилон, солнце. В связи с этим увеличится количество лесных и травяных пожаров, потому что подстилающая поверхность сухая, она будет хорошо гореть», - пояснила Тала Нещадимова.

Она также уточнила, что вчерашняя вечерняя гроза - это нередкое явление для апреля. «Каждый апрель у нас бывают грозы. Максимальное их количество, зафиксированное в апреле, - три», - добавила метеоролог.