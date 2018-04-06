Юлия Пожидаева озаботилась состоянием домов на Народной, 41 и 47

10:23, 06 апреля 2018, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева (фракция «Справедливая Россия») озаботилась состоянием домов №№ 41 и 47 на улице Народной, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии ПГД 6 апреля.

«Как показала ситуация на Кузбассе, пока не произойдёт чрезвычайная ситуация, мы не работаем на предупреждение», - констатировала она и обратила внимание коллег на состояние домов 1966-го года постройки по улице Народной. «Там ни разу не проводился капремонт, а сроки ремонта постоянно переносятся. Я лично поднималась на крышу, там отслаивается покрытие, во время дождей и таяния снега вода течёт до второго этажа. Вода попадает на проводку, из-за этого уже был пожар, в результате дом 4 дня сидел без электричества. Фонд капремонта присылает отписки», - рассказала Юлия Пожидаева.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил оформить депутатский запрос и в администрацию города, и в Фонд капремонта. Юлия Пожидаева согласилась на следующей сессии, 27 апреля, заслушать доклады администрации, Фонда капремонта и представителя управляющей компании по ситуации с домами на Народной.