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Общество

Депутаты одобрили переназначение Василия Гончара на должность председателя Контрольно-счетной палаты Пскова

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 6 апреля, в ходе 8-й сессии городского парламента 6-го созыва одобрили переназначение Василия Гончара на должность председателя Контрольно-счетной палаты Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В результате тайного голосования заключение с ним нового трудового договора одобрили 22 парламентария, 1 был против.  

Напомним, что Василий Гончар был назначен на должность председателя КСП Пскова решением Псковской городской Думы от 5 апреля 2013 года сроком на пять лет. В апреле этого года срок его полномочий истек, в связи с этим было принято решение о рассмотрении вопроса о его переназначении.

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