До 12 апреля в Изборске закрываются «на просушку» несколько экскурсионных маршрутов
В связи с сезонным оттаиванием грунта до 12 апреля в Изборске закрываются «на просушку» несколько экскурсионных маршрутов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике.
В частности, будет закрыт спуск от Тайного вылаза Изборской крепости до тропы к Словенским ключам и Талавский захаб.
Организаторов экскурсий просят предусмотреть маршрут движения к Словенским ключам вдоль западной стены крепости.