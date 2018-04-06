До 12 апреля в Изборске закрываются «на просушку» несколько экскурсионных маршрутов

10:41, 06 апреля 2018, ПАИ

В связи с сезонным оттаиванием грунта до 12 апреля в Изборске закрываются «на просушку» несколько экскурсионных маршрутов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике.

В частности, будет закрыт спуск от Тайного вылаза Изборской крепости до тропы к Словенским ключам и Талавский захаб.

Организаторов экскурсий просят предусмотреть маршрут движения к Словенским ключам вдоль западной стены крепости.