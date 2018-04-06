Работа Контрольно-счетной палаты Пскова отмечена на федеральном уровне - Иван Цецерский

10:49, 06 апреля 2018, ПАИ

Работа Контрольно-счетной палаты (КСП) Пскова отмечена на федеральном уровне. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский на сессии Псковской городской Думы 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он напомнил, что КСП Пскова отработала первый срок как самостоятельный орган власти.

Сегодня на тайное голосование вынесен вопрос о переназначении Василия Гончара на должность председателя КСП Пскова.

Лидер фракции КПФР в гордуме Дмитрий Михайлов отметил, что представители компартии будут голосовать в его поддержку. Он пожелал Василию Гончару успеха и не сбавлять темп работы. Депутат сказал, что у КСП хорошие показатели, несмотря на то, что есть ещё много нерешённых вопросов.

Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак присоединился к словам коллеги. Он констатировал, что палата набирает обороты в своей работе, и это было видно на заседании комитетов, где представлялись развёрнутые доклады. «Работают достойно, - считает Олег Брячак. - Это позволяет нам, депутатам, вовремя сориентироваться и принять правильные решения. Это приводит к экономии денег бюджета нашего города».

Иван Цецерский добавил, что Василий Гончар является членом Союза контрольно-счётных органов России, его приглашают в другие регионы в качестве эксперта.