Депутаты вынесли на тайное голосование кадровые вопросы по директору теплосетей и замам сити-менеджера Пскова

10:54, 06 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 6 апреля расторгли договор с директором муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети» Александром Коростелевым, а затем вынесли вопрос о его переназначении на должность на тайное голосование. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии городского парламента 6-го созыва.

Также депутаты вынесли на тайное голосование вопрос о возможности заключения трудового договора с заместителями главы администрации Пскова Валентиной Зубовой и Еленой Жгут.



Отметим, что вопросов у депутатов к Валентине Зубовой и Елене Жгут не возникло.