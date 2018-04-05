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Спорт

Псковский курсант взял «золото» на чемпионате России по универсальному бою

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ахмед Нурмагомедов взял «золото» на чемпионате России по универсальному бою, который состоялся в городе Медынь Калужской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. 

Соревнования по универсальному бою по версиям «классика» и «лайт» проходили среди мужчин и женщин. Более 200 спортсменов из разных регионов нашей страны оспаривали звание лучшего. По итогам соревнований псковсикй курсант стал победителем в весовой категории до 85 кг по версии «лайт».

На этом чемпионате Ахмед Нурмагомедов подтвердил норматив мастера спорта по универсальному бою, который спортсмен впервые выполнил на кубке России в сентябре 2017 года.

Все победители и призеры чемпионата были награждены медалями и дипломами.

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