Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram, сообщает пресс-служба ведомства.
Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В этом пункте говорится, что организатор распространения информации в сети обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. Telegram же ключи для декодировки передавать ФСБ отказался.