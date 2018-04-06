Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова

12:37, 06 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы 6 апреля в ходе 8-й сессии городского парламента 6-го созыва согласовали возможность заключения трудового договора и его условий с заместителями главы администрации Пскова Валентиной Зубовой и Еленой Жгут. В результате тайного голосования заключение трудового договора с Валентиной Зубовой одобрил 21 парламентарий, 2 было против. Заключение договора с Еленой Жгут одобрили 19 депутатов, 4 было против. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валентина Зубова будет курировать Управление строительства и капитального ремонта, Управление по градостроительной деятельности и Муниципальное казенное учреждение «Стройтехнадзор». Напомним, на нынешнюю должность Валентина Зубова пришла с поста начальник инспекции Государственного жилищного надзора областного комитета по строительному и жилищному надзору, более 30 лет работает в строительной отрасли, имеет образование инженер-строитель, начинала трудовую деятельность в «Псковгражданпроекте».

Елена Жгут будет выполнять анализ экономических и имущественных отношений с муниципальными предприятиями города. Елена Жгут имеет высшее экономическое образование, в налоговых органах трудилась с 1992 года на разных должностях, в 2011 году была назначена на пост руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.