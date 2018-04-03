Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития

10:58, 06 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы дали согласие муниципальному предприятию «Горводоканал» на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание услуг по предоставлению кредита. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 6 апреля.

Кредит в размере 494 млн рублей будет предоставлен с обеспечением гарантией Псковской области для пополнения оборотных средств. Эти деньги пойдут на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития.

Также парламентарии дали согласие МП города Пскова «Горводоканал» на заключение договора с ОЭЗ ППТ «Моглино», которая будет использовать городскую канализацию. Сумма контракта составляет 9 млн рублей.