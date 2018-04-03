Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
Депутаты Псковской городской Думы дали согласие муниципальному предприятию «Горводоканал» на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание услуг по предоставлению кредита. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 6 апреля.
Кредит в размере 494 млн рублей будет предоставлен с обеспечением гарантией Псковской области для пополнения оборотных средств. Эти деньги пойдут на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития.
Также парламентарии дали согласие МП города Пскова «Горводоканал» на заключение договора с ОЭЗ ППТ «Моглино», которая будет использовать городскую канализацию. Сумма контракта составляет 9 млн рублей.