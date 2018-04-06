Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове

11:05, 06 апреля 2018, ПАИ

В Пскове прошел семинар «Развитие гражданской грамотности среди населения» в рамках проекта Союза собственников недвижимости Псковской области «Заряди энергией свой дом».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в нем приняли участие 20 волонтеров из муниципальных образований Псковской области, которые познакомились с вопросом предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Начальник отдела проектов электронного правительства Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Павел Моисеенко рассказал слушателям семинара о возможности получения государственных услуг и муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал «Госуслуги».

«С помощью этого портала есть возможность оформить практически любую государственную услугу через Интернет, а также узнать о необходимых для этого документах, способах получения услуги и получить информацию об адресах и телефонах ведомств», — сказал он.

Прошедшие семинар специалисты поделятся полученными знаниями в своих муниципальных образованиях региона, что будет способствовать повышению гражданской активности населения и грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, при реализации проекта «Заряди энергией свой дом» используются средства гранта президента Российской Федерации, который получен на основании проведенного Фондом-оператором президентских грантов конкурса.