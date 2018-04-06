Небольшие осадки и до 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 апреля

18:06, 06 апреля 2018, ПАИ

7 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами - с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +7 до +12.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.