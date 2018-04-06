Более 37 млн рублей выделят на ремонт дорог в Пскове

11:27, 06 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в 2018 году на ремонт дорожного полотна из городского бюджета будет выделено 37 миллионов 500 тысяч рублей. Об этом заявила начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт в ходе очередной 8-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня 6 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Тамары Винт, доходы и расходы бюджета увеличиваются на сумму 94 миллионов 715 тысяч рублей. Поправки в бюджет предполагают выделить также 11 миллионов 190 тысяч рублей на доведение зарплаты до величены прожиточного минимума, 69 тысяч рублей – на комплектование центральной библиотечной системы города, 5 миллионов рубелей – на выплаты молодым семьям на жилье, 26 миллионов – на субвенции на предоставление квартир детям-сиротам. Кроме того, 13 миллионов 318 тысячи рублей будет выделено из бюджета на сферу образования. Из них 5 миллионов 196 тысяч – на проведение ЕГЭ. Еще 8 миллионов - на доведение минимальной заработной платы до уровня МРОТ.

В результате этих поправок доходы городской бюджет составят 4 млрд 59 млн 428 тыс. рублей, расходы – 4 млрд 94 млн 715 тыс. рублей, дефицит остается прежним.

Депутат Григорий Турчин отметил, что 4 млн 786 тыс. рублей планируется оставить в программе благоустройства дворов, но при этом из нее исключен дом № 13 по улице Народной.

Глава Пскова Иван Цецерский остался недоволен тем, что средства, которые выделяются на дворовые территории, остаются безадресными, а также высказался против исключения из плана благоустройства дома на Народной, 13.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил оставить вопрос об адресности до следующей сессии. Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов отметил, что дом по улице Народной стоит в плане благоустройства под номером 35 и поинтересовался, почему пропускаются другие дома. Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Юлия Пожидаева пояснила, что двор по этому адресу находится в «таком состоянии, что его надо срочно ремонтировать». Депутаты сошлись во мнении, что нужно проводить выезды во все дворы и смотреть, где нужно делать ремонт в первую очередь.

«Выделяется 5 млн рублей на жильё для маломобильных групп, но жилья удовлетворяющего их потребностям нет», - заявил депутат Федор Постнов. Он отметил, что застройщики не строят квартиры для маломобильных граждан. По его словам, в этих домах «нельзя рожать, выходить на пенсию».