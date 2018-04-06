Иван Цецерский: Скепсис в отношении народного парка не уместен

11:51, 06 апреля 2018, ПАИ

Создание Народного парка в Пскове обсудили и одобрили депутаты на 8-й сессии городской Думы 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что есть множество спонсоров и партнёров, которые готовы принять участие в создании парка, поэтому «почти все средства будут из внебюджетных источников».

В процессе обсужденрия депутат Артур Гайдук сообщил, что название «Народный парк» ему не нравится, и предложил объявить конкурс. Иван Цецерский напомнил, что строчка о конкурса на лучшее название и проект парка уже есть в документах. Он также добавил, что парк нельзя включить в федеральную программу, пока нет официально закреплённой парковой территории. «Нужен срочно парк, чтобы узаконить территорию», - отметил глава города.



Депутат от КПРФ Елена Маницкая вспомнила, что неплохо было бы благоустроить территорию за ТЦ «Акваполис». Иван Цецерский ответил, что процессу мешают частные лодочные причалы и гаражи.

Коммунист Дмитрий Михайлов, в свою очередь, предложил вместо организации очередного парка благоустроить территорию Ботанического сада. «Мы скептически настроены», - высказался от именни коллег коммунист. «Никакой скептической позиции быть не может! Город надо развивать. Мы обсуждали застройку этой территории, а люди сказали, что у них нет парка. На Завеличье практически нет парковых зон», - парировал глава города и добавил, что если представители КПРФ хотят поучаствовать в создании парка, то и им «отведут место».

«Создание парка - вопрос нужный и положительный, но настораживает реализация процесса: что-то студенты нарисуют, что-то школьники, что-то артитекторы. Но давайте здраво на это посмотрим. Самое главное - найти возможность сделать так, чтобы эта территория стала жемчужиной нашего города, и мы можем это сделать. Что мы услышали сейчас: кто-то там поставит скамейку, кто-то деревья даст, кто-то шкаф принесёт из дома, кто-то стол принесёт, кто-то придёт с лопатой и вскопает клумбу, и будет такая клумба в покрышке», - высказал опасения Олег Брячак и напомнил об инвесторе, который был готов обустроить территорию у «Электрона».

«Тогда все говорили, что нет, нам ничего не надо. Инвестор предлагал уличные тренажёры, крытый спорткомплекс. Может, ещё не поздно найти этого инвстора, может, он ещё не передумал?» - предложил депутат и отметил, что идею с парком необходимо реализовать так, «чтобы позавидовали иностранцы».

Пскович, пришедший на сессию, отметил, что сейчас на месте будущего парка «грязь и пьянство». «Я давно предлагал: давайте соберём людей и наведём там порядок. Там надо поставить контейнеры для мусора, чтобы люди там убирали и вывозить этот мусор, а потом уже смотреть, что развивать дальше. Ну, и другой берег на Алмазной: там тоже порядка нет», - добавил он.

Александр Тимофеев напомнил, что в августе 2015 года на месте будущего парка прошел субботник, в результате которого на территории собрали и автозапчасти, и банки из-под краски и битое стекло. «Надо убирать оттуда гаражи, потому что там кучи мусора», - добавил он.

«Чем больше будем благоустраивать озеленением, тем красивее будет становиться город», - подытожил Иван Цецерский.