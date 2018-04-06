Территорию между дендропарком и городским пляжем Пскова планируется благоустроить до конца года

11:28, 06 апреля 2018, ПАИ

Территорию между дендропарком и городским пляжем Пскова планируется благоустроить до конца года. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на 8-й сессии Псковской городской Думы 6 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Елена Маницкая констатировала, что возле Мирожского монастыря сделан красивый сделали парк. «А почему мы не ставим задачу окультурить дальше «болотину»? Туриста стыдно привести», - заявила она.

Александр Братчиков пояснил, что город может получить на эти цели 15 млн рублей по программе приграничного сотрудничества. Однако, по его словам, выдвигаемые Госкомитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия «невозможно согласовать». Глава городской администрации уточнил, что проект благоустройства данной территории имеется, и если он будет согласован, до конца года там будут установлены светильники, скамейки.