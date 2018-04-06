Спиртное пытался украсть житель Палкинского района в магазине Пскова

12:01, 06 апреля 2018, ПАИ

В Пскове стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

5 апреля около 10:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали 50-летнего жителя Палкинского района, который похитил из торгового зала спиртное. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.