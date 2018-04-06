Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
Депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва на 8-й сессии, которая проходит сегодня, 6 апреля, задумались о покупке системы электронного голосования, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Нужно уметь считать не только деньги, но и голоса!», - заявил глава Пскова Иван Цецерский после того, как избранная счетчиком сессии Елена Полонская несколько раз ошиблась при подсчете голосов депутатов. Справедливоросс Олег Брячак предложил «закончить этот цирк» и «купить систему, которая бы автоматически считала голоса по нажатию кнопки». В ответ депутат Денис Иванов заметил, что такая система стоит 3 миллиона рублей.