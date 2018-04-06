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Общество

Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове

10 апреля в 20:00 в Пскове в киноклубе «Молоко и Сено» состоится показ картины Шона Бэйкера «Проект Флорида». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По сюжету фильма, невоспитанная, но очаровательная 6-летняя Муни живет в мотеле во Флориде. Пока ее непутевая мама пытается свести концы с концами разными, зачастую незаконными, способами, девочка целыми днями предоставлена самой себе. Вместе с соседскими детьми Муни болтается по окрестностям без присмотра и определенной цели, хулиганя и грубя окружающим. Однако менеджер мотеля терпеливо и с симпатией относится к своим постояльцам.

«Проект Флорида» разбивает сердце тем, как сложное и простое, несчастливое и праздничное срослось здесь в живом организме, где нет первопричины и последствий. Да, рай для детей является чистилищем для родителей, но даже в этом трудном мире есть сверхценные моменты», - отметила кинокритик The Village Алиса Таежная.

Фильм Шона Бэйкера участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2017 году. Кроме того, Уиллем Дефо, который исполнил в картине роль Бобби, был претендентом на Оскар в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Показ состоится на малой сцене Псковского драмтеатра. Начало в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте театра, либо в кассе или в гипермаркете «Империал». Фильм предназначен для зрителей старше 17 лет.

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