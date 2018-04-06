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Общество

План благоустройства Пскова на 2018 год утвердили депутаты гордумы

Депутаты Псковской городской Думы утвердили план благоустройства территории муниципального образования на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 6 апреля.

Заместитель главы города Елена Полонская отметила, что контроль за реализацией плана зависит и от депутатов. Она рекомендовала комитету по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы регулярно заслушивать отчеты Управления городского хозяйства по данному вопросу.

Депутат Константин Болотин заметил, что в план не включены работы, проекты по которым он подавал на этот год. «Там только то, что с прошлого года не доделали. И от УГХ не добился ничего», - заявил парламентарий.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил принять план, а потом его дополнить, так как это будут единичные дополнения.

Депутат Григорий Турчин и другие его коллеги поинтересовались, когда будет до конца исполнен план благоустройства на 2017 год.

Иван Цецерский пояснил, что на выполнение контрактов по работам, предусмотренным в плане, так никто и не заявился. И высказал мнение, что нужно включать в один контракт «не по 20 объектов, а по 2-3 двора». В таком случае, считает он, работы сможет выполнить сама управляющая компания. Глава Пскова подчеркнул, что не выполненные в силу каких-то причин работы нужно сделать.

«Деньги-то были выделены, где они?», - спросил Константин Болотин. Иван Цецерский предложил создать комиссию для рассмотрения данного вопроса.

Григорий Турчин возмутился, что по его округу в прошлом году сделано работ на 3 млн рублей, а по другим – по 10 млн рублей. Он заметил, что работы все проводились к выборам – в августе в сентябре. Иван Цецерский возразил, что «так разыгрались контракты».  

Елена Полонская предложила согласовать план и добавила, что на её округе тоже не все дворы из прошлогоднего плана отремонтированы. Она сказала, что она, как депутат, не готова к тому, чтобы администрация города «сама ремонтировала что-то хаотично».

Депутат Денис Иванов считает, что к этому документу нужен понятный депутатам механизм, чтобы не было перекосов между органами по выделению средств. «Тут должна быть справедливость», - заявил он.

Его коллега Артур Гайдук предложил принять документ в первом чтении и потом доработать. А Григорий Турчин выразил уверенность, что его вообще не стоит принимать.

В результате депутаты приняли документ 13 голосами.Иван Цецерский отметил, что на следующих сессиях они могут вносить в него поправки.

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