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Экономика

Несколько объектов культурного наследия приватизируют в Пскове

6 апреля на 8-й сессии Псковской городской Думы депутаты утвердили условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ларисы Морозовой, предлагается осуществить приватизацию восьми объектов на аукционе и конкурсе, в том числе объектов культурного наследия. Среди них дом № 42 по улице Советской, где в 1856-1864 гг. жила революционерка Софья Перовская, дом № 34 по улице Свердлова, являющийся «Усадьбой городской Журавлевых. Флигель жилой, около 1913 г.». Здания нуждаются в дорогостоящей реконструкции, требуют выполнения значительных работ и средств.

По прогнозам специалистов, минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет Пскова от продажи предложенных вниманию депутатов объектов составит 16,9 млн рублей. Большинством голосов на сессии это решение было принято.

Также парламентарии одобрили крупную сделку муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства» по продолжению расчета с подрядчиком квартирами, построенными в доме № 5 по Зональному шоссе.

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