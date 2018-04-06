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Общество

12 псковских кулинаров примут участие в благотворительном аукционе «Пасхальные куличи»

Бесплатные угощения будут предложены псковичам на VII Псковском Молодежном Пасхальном фестивале, который пройдет в Экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» 15 апреля с 11:00. Об этом сообщил методист духовно-нравственного направления МБУ «Псковский городской молодежный центр» Андрей Таскаев на пресс-конференции, 6 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, 15 апреля в 11:00 начнут работать ряды, но официальное открытие состоится в 13:00. Андрей Таскаев. Он также сообщил, что на фестивале-ярмарке «Добрый Псков» проведет бесплатные мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц и созданию кукол.

Кроме того, жители Пскова смогут послушать церковное песнопение, а также поучаствовать в благотворительном аукционе «Пасхальные куличи» по сбору средств на лечение девятилетней Дарьи Ардашевой. «Специально для аукциона 12 кулинаров Пскова изготовят эксклюзивные пасхальные куличи. Купить их на фестивале-ярмарке смогут псковичи, внеся личные пожертвования, которые будут направлены на лечение Дарьи Ардашевой», - подчеркнул Андрей Таскаев.

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