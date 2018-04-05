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Спорт

Студенты великолукской академии физкультуры выиграли областную Спартакиаду вузов по баскетболу

Команды юношей и девушек Великолукской государственной академии физической культуры стали победителями 9-1 Областной спартакиады вузов по баскетболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.

Сборные Псковского государственного университета завоевали «серебро» и среди девушек, и среди юношей. «Бронза»   досталась командам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Финальные соревнования 9-й областной Спартакиады вузов по баскетболу прошли с 4 по 5 апреля в городе Великие Луки.

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