Студенты великолукской академии физкультуры выиграли областную Спартакиаду вузов по баскетболу
Команды юношей и девушек Великолукской государственной академии физической культуры стали победителями 9-1 Областной спартакиады вузов по баскетболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.
Сборные Псковского государственного университета завоевали «серебро» и среди девушек, и среди юношей. «Бронза» досталась командам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.
Финальные соревнования 9-й областной Спартакиады вузов по баскетболу прошли с 4 по 5 апреля в городе Великие Луки.