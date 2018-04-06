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Общество

10 партий семян без документов обнаружил Россельхознадзор в Пскове и Великих Луках

В марте в Пскове и Великих Луках специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили 10 партий семян в количестве 7 тыс. 470 пакетов, поступивших в продажу без надлежащих документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Виновные были привлечены к административной ответственности по статье 10.12. КоАП РФ о (нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений).

Всего были вынесены 7 предупреждений и составлены 3 протокола с последующим привлечением к административной ответственности в виде штрафа.

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