10 партий семян без документов обнаружил Россельхознадзор в Пскове и Великих Луках

13:09, 06 апреля 2018, ПАИ

В марте в Пскове и Великих Луках специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили 10 партий семян в количестве 7 тыс. 470 пакетов, поступивших в продажу без надлежащих документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Виновные были привлечены к административной ответственности по статье 10.12. КоАП РФ о (нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений).

Всего были вынесены 7 предупреждений и составлены 3 протокола с последующим привлечением к административной ответственности в виде штрафа.