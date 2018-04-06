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Медаль «За заслуги перед Псковом» получат экс-депутат Госдумы и завуч псковской школы

Медаль «За заслуги перед Псковом» получат экс-депутат Госдумы РФ Владимир Никитин и завуч псковской школы № 18 имени В. Маргелова Надежда Чернышевич, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 6 апреля.

Владимира Никитина решено наградить «за активное участие в общественно-политической жизни Пскова». Отметим, что он являлся депутатом Псковского городского Совета народных депутатов с 1986 года по 1990 год и депутатом Государственной Думы Российской Федерации с 1995 года по 2015 год. Также он на протяжении многих лет возглавлял Псковский обком КПРФ. 

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