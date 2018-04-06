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Политика

Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО в марте

В медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада за март глава Пскова Иван Цецерский занял первое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

На втором месте оказался глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, замкнула тройку глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял 8-е место. Замыкает список, расположившийся на 12-й строчке глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 тысяч 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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