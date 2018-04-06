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Общество

Вологодское кружево и украшения ручной работы смогут приобрести псковичи на пасхальной ярмарке 15 апреля

Вологодское кружево и украшения ручной работы смогут приобрести псковичи на VII пасхальном фестивале-ярмарке 15 апреля. Об этом сообщила начальник отдела рекламных и маркетинговых проектов Северо-Западный ЦСМ Марина Кожевникова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 6 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, фестиваль позиционируется именно как ярмарка и в нем примут участие порядка 15 ремесленников. «Не берем больше, чтобы не мешать мастер-классам», - отметила Марина Кожевникова. Она также уточнила, что на ярмарке будет представлено много текстиля и продукция фермерских хозяйств.

«Наша следующая задача в том числе и на пасхальной ярмарке — это привлечение туристов. Мы должны думать о том, чтобы город мог заработать, чтобы больше было налогов», - подчеркнула Марина Кожевникова.

Напомним, что VII фестиваль-ярмарка пройдет в Экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» 15 апреля.

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