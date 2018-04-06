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Помощником депутата псковской гордумы сможет стать человек без высшего образования

Внесены изменения в Положение о помощнике депутата Псковской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии гордумы, состоявшейся сегодня, 6 апреля.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил убрать из положения ряд требований, например, о высшем образовании. «Главное требование - чтобы уже было 18 лет», - отметил он.

В качестве примера Иван Цецерский привел известного псковского общественника, председателя Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова: «Высшего образования нет, а труженик-общественник очень хороший».

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