Помощником депутата псковской гордумы сможет стать человек без высшего образования

12:39, 06 апреля 2018, ПАИ

Внесены изменения в Положение о помощнике депутата Псковской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии гордумы, состоявшейся сегодня, 6 апреля.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил убрать из положения ряд требований, например, о высшем образовании. «Главное требование - чтобы уже было 18 лет», - отметил он.

В качестве примера Иван Цецерский привел известного псковского общественника, председателя Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова: «Высшего образования нет, а труженик-общественник очень хороший».