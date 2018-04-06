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Общество

Кражи карданных валов, сигарет, продуктов и денег раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полицейские раскрыли кражи карданных валов, сигарет, продуктов и денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 8 марта в Дно с трактора «МТЗ-82», припаркованного у дома  по  улице  Космонавтов,  украли два карданных вала. Стражи порядка задержали подозреваемых, которыми оказались двое 21-летних безработных молодых человека. Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело.

2 апреля в поселке Шелково Великолукского района злоумышленник вырвал дверной запор в доме и украл продукты и деньги. В этом преступлении подозревается 31-летняя безработная местная жительница. Проводится расследование.

Еще одна кража произошла 3 апреля. Вечером в Опочке на местном рынке по улице Коммунальной неизвестные разбили в киоске окно и украли несколько блоков сигарет. Полиция подозревает в краже двух 17-летних подростков.  

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