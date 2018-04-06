Иван Цецерский: Я переживал, что в страстную пятницу сессия гордумы будет страстной

12:35, 06 апреля 2018, ПАИ

«Я так переживал, что в страстную пятницу сессия Псковской городской Думы будет страстной», - признался глава Пскова Иван Цецерский в заключение заседания. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский отметил, что депутаты, тем не менее, показали «благоразумный подход ко всем вопросам». «Спасибо за слаженную работу», - поблагодарил глава города и отметил, что депутаты «всё больше и больше погружаются» в решение городских вопросов. «У нас рабочая обстановка», - добавил он, и поздравил коллег с наступающей Пасхой.