1
14:17
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
13:44
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
13:02
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
12:21
Жизнь без антракта: часть 2-я
11:43
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
10:28
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
10:12
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
Еще новости
Общество

Иван Цецерский: Я переживал, что в страстную пятницу сессия гордумы будет страстной

«Я так переживал, что в страстную пятницу сессия Псковской городской Думы будет страстной», - признался глава Пскова Иван Цецерский в заключение заседания. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский отметил, что депутаты, тем не менее, показали «благоразумный подход ко всем вопросам». «Спасибо за слаженную работу», - поблагодарил глава города и отметил, что депутаты «всё больше и больше погружаются» в решение городских вопросов. «У нас рабочая обстановка», - добавил он, и поздравил коллег с наступающей Пасхой. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
06 апреля 2018
Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове 1
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
06 апреля 2018
Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
06 апреля 2018
Фильм «Проект Флорида» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 10 апреля в Пскове
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
06 апреля 2018
Видеодневник конкурса «Миссис Псков 2018» выйдет сегодня в эфире телеканала «Первый Псковский»
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
06 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области в начале Пасхальной седмицы
Страстная пятница наступила у православных христиан
06 апреля 2018
Страстная пятница наступила у православных христиан
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
05 апреля 2018
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции

Идет загрузка...