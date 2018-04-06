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Общество

Жителям гдовского посёлка Ямм стал доступен предзаказ автобусных билетов через интернет

Жители посёлка Ямм в Гдовском районе теперь могут купить через интернет билеты на междугородные автобусы в направлении на Псков, Гдов, Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Такая возможность появилась с марта 2018 года. С 2012 года, когда в поселке Ямм была закрыта автостанция, местным жителям приходилось ждать автобуса и покупать билеты у водителя при наличии свободных мест.

Пассажирское агентство ГППО «Псковавтотранс» открыло продажи билетов с отправлением из Ямм на автобусы: Гдов – Псков; Псков – Гдов – Сланцы; Ямм – Гдов; Санкт-Петербург – Псков. Билеты можно купить здесь.

Справки в колл-центре по телефону 8-800-222-72-72. Режим работы: ежедневно с 8 до 20 без выходных.
 

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