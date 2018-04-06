Узнать больше о сказках смогут молодые псковичи на VII молодежном пасхальном фестивале-ярмарке

12:46, 06 апреля 2018, ПАИ

На VII молодежном пасхальном фестивале-ярмарке молодые псковичи смогут больше узнать о русских сказках. Об этом сообщила генеральный директор «Корпорации отдыха и развлечений» Ксения Жадан на пресс-конференции, 6 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, на фестивале она будет представлять 3 площадки: концертная и две интерактивные - спортивная и пасхально-сказочная. «На спортивной площадке будут забеги, которые будут проводить клоуны. А на сказочной Кикимора и Баба Яга расскажут о русских сказках. Кроме того, у детей будет возможность самим придумать свою сказку», - рассказала Ксения Ждан.

Методист духовно-нравственного направления МБУ «Псковский городской молодежный центр» Андрей Таскаев отметил, что проведения фестиваля — это не только ярмарка и народные гуляния, но и еще возможность напомнить людям о русских православных традициях. Он сообщил, что на фестивале будет работать большое количество интерактивных площадок, лучный тир, народные забавы, игры, катание яиц, фольклорные программы.

Напомним, что VII фестиваль-ярмарка пройдет в Экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» 15 апреля.