Продолжается знакомство с участницами конкурса «Мисс Супер-фитнес»

13:44, 06 апреля 2018, ПАИ

Продолжается знакомство с участницами спортивного конкурса красоты «Мисс Супер-фитнес 2018». Напомним, что в этом году в нём участвуют 11 девушек. Визитки первых пяти претенденток на победу – в предыдущей публикации.

Участница № 6 – Алина Махова

«26 лет. Имею высшее педагогическое образование - Псковский государственный университет, факультет иностранных языков (английский-немецкий). Являюсь студенткой выпускного курса Псковского областного колледжа искусств, специальность «НХТ» по виду «хореографическое творчество». Работаю с детьми, провожу занятия по английскому языку. Являюсь участницей, призером и победителем различных российских и международных соревнований по воздушно-спортивному эквилибру. С декабря 2017 года являюсь тренером центра спортивной акробатики «I Fly Studio». Хобби: воздушная акробатика и пилонный спорт, рукоделие, иностранные язык, игра на синтезаторе, фотография, путешествия.

В двух предыдущих конкурсах «Мисс Супер-фитнес» представляла показательные выступлениямя, в этот раз захотелось поучаствовать в самом конкурсе».

Участница № 7 – Арина Тарасьева

«Меня зовут Арина, мне 15 лет, учусь в 24-й школе. Я добрая, открытая, позитивная, общительная, всегда иду к своей цели. 3 года занималась бальными танцами, 2,5 года - в «Ритме», год - хип-хопом и 1,5 года джаз-фанком. В свободное время я люблю рисовать, гулять с друзьями и, конечно, заниматься фитнесом. На этот конкурс я пришла, чтобы попробовать себя в чем-то новом, показать, на что я способна, получить массу эмоций».

Участница № 8 – Галина Маркина

«39 лет. Образование высшее экономическое (Санкт-Петербургский государственный технический университет). Работаю главным бухгалтером. В детстве занималась пулевой стрельбой из мелкокалиберной винтовки. Имею второй разряд. С 2014 года основное увлечение – это фитнес.

Два года смотрела на проект со стороны, стало интересно проверить, что я могу. В какой-то степени это преодоление себя и желание поучаствовать в ярком и запоминающемся мероприятии».

Участница № 9 – Полина Александрова

«Меня зовут Полина. Мне 14 лет, я учусь в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Я занималась современными и русскими народными танцами, но долго в танцах я не задержалась. Я давно думала попробовать себя в модельной сфере и поэтому решила стать моделью модельного агентства «Diva Models». Я люблю читать книги и открывать для себя что-то новое. Очень люблю новые знакомства и общение! Пришла на конкурс для того, чтобы получить опыт и положительные эмоции».

Участница № 10 – Ирина Котова

«Я являюсь персональным тренером клуба «Супер-фитнес». Фитнес вошёл в мою жизнь после длительного перерыва и захватил с огромной силой! Обожаю свою работу, стремлюсь к идеальной фигуре. Испытываю чувство гордости, когда люди получают результат, за которым пришли. На конкурс пришла проверить свои силы, познакомиться с интересными людьми! Раскрыть свои способности. Считаю личное развитие одним из необходимых пунктов в построении и планировании своей жизни. Предпочитаю не сидеть сложа руки, а действовать. Неопределённость - это не про меня. Всегда знаю, чего хочу».

Участница № 11 – Анастасия Алимова

«Мне 17 лет, 6 из которых я отдала конному спорту, также занимаюсь танцами и уже два года являюсь клиенткой клуба «Супер-фитнес»! Себя я могу охарактеризовать как разностороннего и целеустремленного человека. Поставив перед собой цель, стараюсь идти к ней, при этом не теряя позитивный взгляд на жизнь. Стараюсь постоянно совершенствоваться и узнавать что-то новое, именно поэтому стараюсь посещать различные семинары, посвящённые фитнесу. Уверена, что участие в конкурсе - не только испытание, но и возможность проверить себя на прочность. Возможно, будет нелегко, но в жизни нужно уметь добиваться поставленных целей!»

Организаторы: «Супер-фитнес» и Псковское агентство информации. Место и время проведения: клуб «Ната Инн» 29 апреля в 18:00.

Генеральные спонсоры мероприятия: служба доставки здорового питания Fito Eda, кафе «Окинава»

Партнеры: «С-фитнес», «Mirra», «Королев Продакшн», студия танца Fit&Dance, модельное агентство «Сигма». Флористика мероприятия: студия цветов «Иль Пеликано».

Информационные спонсоры: телеканал «Первый псковский», радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», Псковское агентство информации, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина.

Визажист и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.

Бронирование мест и справки по телефону 56-60-80.