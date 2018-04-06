На встречу к 100-летию областной типографии приглашает псковичей «Русский Запад»

17:48, 06 апреля 2018, ПАИ

18 апреля в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится встреча с сотрудниками Псковской областной типографии, посвященная её 100-летию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на вечере расскажут о тружениках типографии, выступят ветераны, познакомят с историей этого учреждения.

«Вниманию посетителей будет предложена выставка изданий, по которым можно будет проследить, как типография развивалась, как откликалась на исторические и знаменательные события Псковской области. В экспозиции будет представлен весь спектр печатной продукции типографии с 60-х годов прошлого века: от маленьких брошюр до цветных альбомов, от книг по истории партизанского движения до 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», - рассказали в библиотеке.

Встреча пройдет в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад», который состоится 17-19 апреля. Отметим, что форум проводит Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке администрации Псковской области и Российского книжного союза.