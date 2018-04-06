Псковских школьников наградили золотыми знаками ГТО

15:00, 06 апреля 2018, ПАИ

5 апреля в Пскове в Доме детского творчества прошла церемония награждения золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественном мероприятии приняла участие начальник Управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко и директор муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивный центр «Юность» начальник центра тестирования ВФСК ГТО Пскова Александр Камезин, который отметил, что всего было награждено 167 человек золотыми знаками отличия с I по V ступени (6-17 лет). 24 апреля состоится вручение 326 серебряных и бронзовых знаков ГТО. Также он подчеркнул, что за первые три месяца 2018 года около 1200 человек уже попробовали свои силы в сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне».

Добровольный прием испытаний ГТО был организован и проведен на базе Центра тестирования ГТО «Юность» в целях реализации Указа президента Российской Федерации от 24 марта 2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и Распоряжения губернатора Псковской области от 4 августа 2014 №38-РГ «О мерах по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Псковской области» в Пскове в период с 9 января по 30 декабря 2017 года.

Всего за указанный период в испытаниях приняли участие 1 тыс. 673 человека. Из них знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» награждены 836 человек, золотые знаки заслужили 365 человек, на серебряные знаки сдало 342 человека, а на бронзовые - 129 человек.