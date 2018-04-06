Псковский суд лишил водительских прав псковича, который стоял на психоневрологическом учете

14:47, 06 апреля 2018, ПАИ

Псковский суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры о прекращении действия права на управление транспортным средством лица с психическим расстройством.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в рамках осуществления надзора был выявлен гражданин, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, получивший водительское удостоверение до постановки на учет.

В этой связи псковский транспортный прокурор направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортным средством данного гражданина. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.