Творческий вечер композитора Татьяны Лаптевой пройдет в Пскове 11 апреля

14:30, 06 апреля 2018, ПАИ

Юбилейный вечер члена Союза композиторов России, преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) Татьяны Лаптевой состоится 11 апреля в 17:00.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств, концерт посвящён 40-летию её профессиональной и творческой деятельности в Пскове. В концерте прозвучит музыка Татьяны Лаптевой и её учеников. Исполнители – коллеги преподаватели, студенты и выпускники колледжа. В программу концерта войдет авторская хоровая, камерно-вокальная и инструментальная музыка.

Напомним, что Татьяна Лаптева в конце 70-х гг. закончила теоретико-композиторский факультет Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В 1977 году она начала преподавательскую деятельность в Псковском областном музыкальном училище (ныне Псковский областной колледж искусств). В начале 90-х годов Татьяна Лаптева активно работала как музыкальный критик в местных СМИ, в середине 90-х годов стала музыкальным руководителем хора Свято-Никольской Любятовской церкви, который вплоть до 2009 года активно гастролировал за рубежом.

С 2011 по 2015 год Татьяна Лаптева плодотворно сотрудничала с Псковским академическим театром драмы, создавая музыкальное оформление спектаклей «Псковитянка» и «Граф Нулин». В течение ряда лет Татьяна Александровна руководила отделом «Теория музыки» Псковского музыкального училища. Её ученики не раз становились победителями областных, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, лауреатами премий «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России», а сейчас являются её коллегами по колледжу.

Татьяна Лаптева дважды становилась лауреатом премии Государственного комитета Псковской области по культуре за музыку для детей и сочинения для гуслей. Она награждена благодарностью министра культуры РФ, многочисленными грамотами администрации Пскова и Псковской области, общественной палаты Пскова. В 2018 году Татьяна Лаптева была награждена медалью «За заслуги перед Псковом»