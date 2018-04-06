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Общество

Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове

Сегодня, 6 апреля, президент РФ Владимир Путин вручил премию создателю Пушкинского театрального фестиваля в Пскове, художественному руководителю Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимиру Рецептеру. Он получил награду главы государства за просветительскую деятельность, сообщают СМИ.

Премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год получили также народный артист России, композитор Алексей Рыбников за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и директор школы- интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа - Театр - Дом» и создание театра «Пиано».

Владимир Рецептер – актер, режиссер, драматург, поэт, прозаик, пушкинист. Народный артист России, лауреат Государственной премии России. Награжден орденом Почета, медалью Пушкина. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и международного ПЕН-клуба.

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